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    Калиниченко: «Болельщики ЦСКА будут любить Широкова»

    Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Широкова в ЦСКА.

    "У каждого своя правда. В любом случае отношения закончены. И нет смысла перемывать кости. Они разошлись полюбовно, и расставание получилось без громкого скандала – это уже хорошо. Желаю Роману удачи в новом клубе, если только это будет не ЦСКА.

    Является ли ЦСКА оптимальным вариантом для него? Если не брать в расчет предрассудки, то вполне. А что, из "Зенита" перешел в "Спартак", от нас – в ЦСКА. Все логично. Болельщики его будут очень любить", - сказал Калиниченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2016 07:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 1 февраля 2016, 11:54

      Его будут любить очень сильно, и нежно, банана мама.........

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 1 февраля 2016, 11:41

      его уже любили в зените,Спартаке,теперь пусть в цска любят

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 февраля 2016, 11:09

      Это мы и без тебя знаем. Он родился в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 февраля 2016, 09:57

      По несколько раз за матч

      -1
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