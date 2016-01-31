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    Панюков: «О переходе в «Динамо» даже не думаю»

    Форвард "Атлантаса" Андрей Панюков, выступающий на правах аренды в "Аяччо", опроверг слухи о возможном переходе в "Динамо".

    "Да, я читал об этом. Понятно, откуда берется такая информация, почва хорошая – все-таки клуб расстался с Александром Кокориным и Юрием Жирковым. Но я, честно говоря, такой вариант даже не рассматриваю

    Пока разговоры идут о Франции. Думаю, это лучший вариант на данный момент. Но все может поменяться. Думаю, к концу марта, к маю ситуация должна проясниться. Несколько местных клубов действительно интересуются мной, однако о деталях говорить пока рано", – сказал Панюков.

    В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 18 игр за "Аяччо" и забил четыре гола.

    Источник: ТАСС

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    31.01.2016 22:58
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