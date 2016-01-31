Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Попасть в такую сильную команду как «Зенит» всегда приятно»

    Новичок "Зенита" Юрий Жирков поделился небольшими подробностями своего перехода из "Динамо" в петербургский клуб. Также полузащитник рассказал, как в бытность игроком "Челси" привозил из России наставнику сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашу, возглавлявшему в то время лондонский клуб, бутылку водки.

    – Мне сообщили обо всем в последний момент, уже после игры, когда зашел в свой номер. Сказали: "Собирайся, едешь в Португалию". Воспринял то, что клубы договорились между собой и я окажусь в "Зените" раньше, чем было запланировано, нормально. Попасть в очень сильную команду всегда приятно. Тем более, здесь много знакомых, много футболистов сборной. И, конечно, Андре Виллаш-Боаш. Вы знаете, что я застал его еще в "Челси". Так что переход в "Зенит" – это очень хорошая новость.

    – Тренер про вас кстати вспоминал еще когда только приехал в Петербург. Говорил, что вы ему подарили бутылку водки, которую он потом отвез в Португалию. Уже успели с ним это вспомнить?

    – Да нет, мы приехали вчера поздно вечером, поэтому он просто рассказал о распорядке дня, пожелал удачи и мы отправились спать. А в Англии – конечно, каждый раз, когда я уезжал в Москву, все игроки и тренеры, и Анчеллотти, и другие, просили привезти какой-нибудь сувенир. А какой сувенир в России? Всем известно – это водка. Так что привозил, да.

    – Первые минуты в "Зените" – как это было?

    – Здесь много знакомых, это добавляет приятных эмоций. Пробежали сегодня через туннель. Хорошо, что в "Зените" не как в "Челси", где заставляют петь песни, туннель намного лучше. Так что в целом приняли хорошо.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2016 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 февраля 2016, 00:29

      Когда Анжи предложил больше - с радостью побежал в эту "такую сильную команду", ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 31 января 2016, 23:09

      Что то давно не видел хорошей игры от Юры,думаю уже и не увидим ,хотя кто знает вдруг вспыхнет напоследок,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 января 2016, 21:58

      Если бы не лимит,так и играл бы в Динамо

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11