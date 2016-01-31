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  • Виллаш-Боаш: «Мы хотим сократить отрыв от ЦСКА и постараться завоевать титул»

Виллаш-Боаш: «Мы хотим сократить отрыв от ЦСКА и постараться завоевать титул»

31 января 2016, 19:41
5

Наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о задачах клуба на сезон, а также о том, чем планирует заниматься после завершения контракта с питерским клубом.

– Что вы можете сказать о текущем положении "Зенита" в российских турнирах?

– Мы потеряли очень много очков на своем поле и, к сожалению, не показали того уровня игры, который демонстрировали в прошлом. Помимо чемпионата, мы выступаем и в Кубке России, и этот турнир для нас также важен. Перед нами стоит задача завоевать этот трофей. В чемпионате же мы отстаем от лидера на 7 очков, но я не считаю этот отрыв очень большим, и мы хотим сократить его и постараться завоевать титул. Игроки, которые присоединились к команде в это окно, уверен, помогут нам.

– Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов может стать большим успехом для "Зенита"?

– Да, конечно, поскольку это может произойти впервые в истории. Когда я только пришел в клуб, мы говорили о том, чтобы войти в топ-10 команд Европы, и выход в четвертьфинал Лиги также сразу же был одной из задач, которые передо мной ставились.

– Летом у вас заканчивается контракт с клубом. Чем планируете заниматься после?

– В жизни сложно что-то предсказать. Сейчас я думаю о том, чтобы на какое-то время вернуться в Португалию и отдохнуть вместе со своей семьей, сделать паузу и восстановиться.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит ЦСКА Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (5)
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Aztec58
1454258951
Лучше Зенит, чем ЦСКА.
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uskorovau
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petlyra
1454281473
Устал бедный. Отдохнуть ему надо.
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APchelov
1456589392
Планы, как всегда, нормальные. Осталось дожить до лета и увидеть!
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