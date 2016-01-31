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  • Колыванов: «Динамо» развалили полностью. Ничего не осталось»

Колыванов: «Динамо» развалили полностью. Ничего не осталось»

31 января 2016, 19:38
4

Бывший игрок московского "Динамо" Игорь Колыванов поделился мнением о переходе из стана бело-голубых в "Зенит" футболистов Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

"От состоявшегося трансфера выиграет Кокорин, поскольку "Динамо" развалили полностью. Ничего не осталось. Не знаю, с каким материалом будет работать теперь Андрей Кобелев. Жалко "Динамо", которое в течение года отдало столько хороших футболистов. И так было сложно, а сейчас еще хуже. Весь клуб развалили. Хочется, чтобы команда с таким именем была конкурентоспособной. А сейчас будет бороться чуть ли не за выживание.

"Зенит", напротив, хорошо усилился. Это один из самых сильных клубов не только в России, но и в Европе. А с приходом Юрия Жиркова и Кокорина только станет лучше. Думаю, что петербургский клуб поборется еще и за золотые медали. Семь очков отставания от лидера, все впереди.

Понятное дело, что Кокорин отыграл не лучший свой сезон в связи с травмами. Однако это футболист, на которого надеется вся страна. Он может выстрелить на чемпионате Европы, получит игровую практику в Лиге чемпионов", рассказал Колыванов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Жирков Юрий Кокорин Александр Кобелев Андрей Колыванов Игорь
Комментарии (4)
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Aztec58
1454259373
Темнота, блин. Динамо первым вступило на путь перестройки и освобождения от засилья легионеров. Да-а, сейчас трудно, но наигрывается молодой чисто российский состав и когда леги из РФПЛ побегут, то Динамо будет самой боеспособной командой в Лиге. Кокорин и Жирков - дорогостоящая мебель, их не жалко.
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Serjoga
1454259936
Выстрелит......"по воробышкам"! Как Кержаков "стрелял" до него!
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uskorovau
1454262819
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