Колыванов: «Динамо» развалили полностью. Ничего не осталось»

Бывший игрок московского "Динамо" Игорь Колыванов поделился мнением о переходе из стана бело-голубых в "Зенит" футболистов Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

"От состоявшегося трансфера выиграет Кокорин, поскольку "Динамо" развалили полностью. Ничего не осталось. Не знаю, с каким материалом будет работать теперь Андрей Кобелев. Жалко "Динамо", которое в течение года отдало столько хороших футболистов. И так было сложно, а сейчас еще хуже. Весь клуб развалили. Хочется, чтобы команда с таким именем была конкурентоспособной. А сейчас будет бороться чуть ли не за выживание.

"Зенит", напротив, хорошо усилился. Это один из самых сильных клубов не только в России, но и в Европе. А с приходом Юрия Жиркова и Кокорина только станет лучше. Думаю, что петербургский клуб поборется еще и за золотые медали. Семь очков отставания от лидера, все впереди.

Понятное дело, что Кокорин отыграл не лучший свой сезон в связи с травмами. Однако это футболист, на которого надеется вся страна. Он может выстрелить на чемпионате Европы, получит игровую практику в Лиге чемпионов", – рассказал Колыванов.