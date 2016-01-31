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    Колыванов: «Динамо» развалили полностью. Ничего не осталось»

    Бывший игрок московского "Динамо" Игорь Колыванов поделился мнением о переходе из стана бело-голубых в "Зенит" футболистов Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

    "От состоявшегося трансфера выиграет Кокорин, поскольку "Динамо" развалили полностью. Ничего не осталось. Не знаю, с каким материалом будет работать теперь Андрей Кобелев. Жалко "Динамо", которое в течение года отдало столько хороших футболистов. И так было сложно, а сейчас еще хуже. Весь клуб развалили. Хочется, чтобы команда с таким именем была конкурентоспособной. А сейчас будет бороться чуть ли не за выживание.

    "Зенит", напротив, хорошо усилился. Это один из самых сильных клубов не только в России, но и в Европе. А с приходом Юрия Жиркова и Кокорина только станет лучше. Думаю, что петербургский клуб поборется еще и за золотые медали. Семь очков отставания от лидера, все впереди.

    Понятное дело, что Кокорин отыграл не лучший свой сезон в связи с травмами. Однако это футболист, на которого надеется вся страна. Он может выстрелить на чемпионате Европы, получит игровую практику в Лиге чемпионов", рассказал Колыванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.01.2016 19:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 20:53

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте --- http://dum.ps/maxiblog

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 31 января 2016, 20:05

      Выстрелит......"по воробышкам"! Как Кержаков "стрелял" до него!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 19:56

      Темнота, блин. Динамо первым вступило на путь перестройки и освобождения от засилья легионеров. Да-а, сейчас трудно, но наигрывается молодой чисто российский состав и когда леги из РФПЛ побегут, то Динамо будет самой боеспособной командой в Лиге. Кокорин и Жирков - дорогостоящая мебель, их не жалко.

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 31 января 2016, 22:33

      Самым сыгранным - да, но не факт, что самым боеспособным. Да и потом, необязательно из РФПЛ уедут все леги - останутся, во-первых, те, кому за 30 (при этом способные хорошо и отлично играть) или те, кто предан своим клубам

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