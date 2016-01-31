Дзюба: «Кокорина и Жиркова встретили знаменитым туннелем»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как в команде встретили новичков сине-бело-голубых Александра Кокорина и Юрия Жиркова.
– К команде присоединились Александр Кокорин и Юрий Жирков. Как их приняли?
– Конечно, был знаменитый туннель. Мы рады пополнению – они помогут нам и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Это существенное усиление – игроки национальной сборной. Мы рады их видеть.
– Как в целом проходят сборы?
– Набираем форму, но пока еще не 100%. В целом все хорошо – погода отличная, условия тоже. Так что продолжаем работать.
Источник: ФК «Зенит»