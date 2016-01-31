«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Стоунса

Защитник «Эвертона» Джон Стоунс в ближайшее летнее трансферное окно, скорее всего, станет игроком «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожанам» удалось достичь предварительной договоренности с ливерпульским клубом о переходе футболиста. Сумма трансфера должна будет составить порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее также была информация об интересе к Стоунсу со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне защитник отыграл 27 матчей за «Эвертон». Transfermarkt оценивает трансферную 21-летнего англичанина в 17,5 миллиона фунтов стерлингов.