Пименов: «Переход Жиркова и Кокорина в «Зенит» не связан с финансовым вопросом»

Бывший нападающий московского "Динамо" Руслан Пименов прокомментировал переход защитника бело-голубых Юрия Жиркова и нападающего команды Александра Кокорина в санкт-петербургский "Зенит".

"Ребята ушли в команду, которая играет в Лиге чемпионов, поэтому решение можно считать правильным. Думаю, переход в "Зенит" связан именно с желанием играть в более сильном клубе, а не с финансовым вопросом. Хорошие деньги они и в "Динамо" зарабатывали", - заявил Пименов.