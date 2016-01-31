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    Пименов: «Переход Жиркова и Кокорина в «Зенит» не связан с финансовым вопросом»

    Бывший нападающий московского "Динамо" Руслан Пименов прокомментировал переход защитника бело-голубых Юрия Жиркова и нападающего команды Александра Кокорина в санкт-петербургский "Зенит".

    "Ребята ушли в команду, которая играет в Лиге чемпионов, поэтому решение можно считать правильным. Думаю, переход в "Зенит" связан именно с желанием играть в более сильном клубе, а не с финансовым вопросом. Хорошие деньги они и в "Динамо" зарабатывали", - заявил Пименов.

    Источник: Р-Спорт

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    31.01.2016 12:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 13:58

      Зарабатывали? Ахахахах! Просто получали, ага.

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