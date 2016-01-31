«Бавария» – «Хоффенхайм». Онлайн-трансляция

Кажется, что в матче первой и последней команды чемпионата нет места для сенсаций. Однако в Бундеслиге часто заведомые аутсайдеры обыгрывали признанных лидеров.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Бавария" - "Хоффенхайм". Начало в 19:30, не пропустите!