«Милтон Кинс Донс» – «Челси». Онлайн-трансляция

В прошлом году скромный «Милтон Кинс Донс», занимающий сейчас двадцатое место в Чемпионшипе, в матче Кубка английской лиги разгромил «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала со счетом 4:0, поэтому знает, за счет чего можно обыгрывать команды АПЛ. Для «Челси» игра очень важна, ведь Кубок Англии – последний турнир на домашней арене, в котором команда может претендовать на трофей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Милтон Кинс Донс» – «Челси». Начало в 19:00, не пропустите!