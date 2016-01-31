Жирков: «Рад, что в «Зените» получу возможность сыграть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Динамо« Юрий Жирков прокомментировал свой переход в «Зенит«.

«Признаться, думал переход случится летом, поскольку контракт с «Зенитом» я подписал с июля. Но раз клубы договорились между собой, тоже неплохо. Я хоть и играл с ЦСКА в Лиге чемпионов, этого турнира не может быть много. Рад, что теперь в «Зените» получу возможность снова сыграть в этом турнире», – сказал Жирков.

Напомним, что Жирков в этом сезоне не был заигран в еврокубках, поэтому может попасть в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги чемпионов.