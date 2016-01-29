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    Орлов: «У «Матч ТВ» все меньше денег, Мутко недоволен каналом»

    Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что оптимизация штата "Матч ТВ" связана с недостатком денег. Напомним, ранее канал вывел из штата нескольких комментаторов.

    "В принципе, они так же могут зарабатывать деньги, как и раньше. И может быть, освободили места для футболистов-экспертов? Это же политика канала. Я буду заступаться, когда незаконно обидят человека. А здесь рабочий момент, их не выбросили, их оставили. Они все хорошие ребята, но надо понимать, что будет сокращение всех, и я готов, что и меня когда-то сократят. В связи с тем, что мало денег, их все меньше. Канал только раскручивают, посмотрим, что будет дальше. Мутко недоволен тем, как работает канал. Сокращения всегда будут, никуда не деться", – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.01.2016 23:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +118

      Лыков 30 января 2016, 10:33

      Канал недоволен Мутко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 30 января 2016, 10:25

      Вам господин Орлов должно быть стыдно в таком возрасте работать и не давать дорогу молодым ребятам проявлять себя в профессии спортивного комментатора.

      1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 30 января 2016, 10:18

      Ну как можно было гламурную бабцу назначить руководителем спортивного канала?????

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 30 января 2016, 09:19

      Матч тв это отмывание денег,а канделаки просто ТП.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 30 января 2016, 08:34

      я конечно не националист. НО саакашвили, канделаки че то я не помню за последние 63 года сколько ни будь удачного топ менеджера грузина

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > 1cent 30 января 2016, 09:20

      При последнем удачливом топ менеджере - грузине как раз всю эту шарагу просто расстреляли бы за воровство денег из федерального бюджета.

      3
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      Рейтинг: +62

      ivan941 30 января 2016, 01:56

      канделаки вообще испортила спортивные каналы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 января 2016, 23:16

      Кто вообще доволен работой канала?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 23:12

      Почему Елагина, почему не тебя?

      6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Aztec58 29 января 2016, 23:17

      Потому что долбое.бы

      5
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      ...
      Рейтинг: +393

      Ollegator > Aztec58 30 января 2016, 04:11

      А где ты думаешь мутко взял для тины деньги?)

      1
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