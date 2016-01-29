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    Хиддинк: «Сделка по Пато – это не авантюра»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк рассказал о трансфере нападающего Пато.

    "Аренда Пато находится в стадии оформления документов. Это не авантюра. Аренда дает возможность хорошо присмотреться к нему. Мы дадим ему максимум поддержки, и все будет зависеть от него. При помощи аренды мы сможем посмотреть, хорошо ли будет ему в клубе и будет ли сам клуб доволен его пребыванием в эти несколько месяцев. Сначала ему нужно разместиться и привыкнуть к этой требовательной лиге, и мы предоставим ему для этого время", – сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    29.01.2016 22:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 30 января 2016, 00:53

      Облажается он!
      Провалится,как провалился в Милане!
      Жалко,хороший был игрок. Если б не зазвездился,сейчас стал бы лучшим нападающим для сборной Бразилии.

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      Рейтинг: +10

      TS74 > Sashka Reshetov 30 января 2016, 23:59

      он не зазвездился он просто получил серьезную травму после которой стал часто травмироваться посмотрите в ютубе видео
      и вы все поймете после перелома не каждый вернется в футбол

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      Рейтинг: +10

      TS74 > TS74 30 января 2016, 23:59

      вернее возвращается

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