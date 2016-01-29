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    Адамс находится на просмотре в «Торпедо»

    Бывший игрок молодежного состава ЦСКА Лайонел Адамс находится на просмотре в армавирском "Торпедо".

    "К команде присоединилась группа новичков, в числе которых Лайонел Адамс. Футболистов будет просматривать Валерий Карпин, после чего решим, будут они в команде или нет", — сказал президент "Торпедо" Валентин Климко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.01.2016 16:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:07

      А пони зачем?

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