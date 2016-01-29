Адамс находится на просмотре в «Торпедо»

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Бывший игрок молодежного состава ЦСКА Лайонел Адамс находится на просмотре в армавирском "Торпедо".
"К команде присоединилась группа новичков, в числе которых Лайонел Адамс. Футболистов будет просматривать Валерий Карпин, после чего решим, будут они в команде или нет", — сказал президент "Торпедо" Валентин Климко.