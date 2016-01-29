Ткачев: «Мог перебраться в Германию, но решил остаться в России»

Новичок ЦСКА полузащитник Сергей Ткачев рассказал о своей жизни в стане "армейцев".

"На первом сборе работал индивидуально, только сейчас включился в общую группу. Могу сказать, что очень тяжело. Одно дело бегать самому, другое — когда занимаешься в общей группе с такими партнерами. Колоссальная интенсивность, тяжело приходится. Но ничего, ощущаю, что становится легче. Много пропустил из-за травмы, надеюсь поскорее набрать свои кондиции.

Я счастлив, что работаю в общей группе. На первом сборе было тяжело бегать на другом поле и видеть, как команда тренируется. Любому футболисту плохо со стороны наблюдать, как тренируются другие. Эмоции переполняют, заниматься хочется каждый день!

Удивительно: я долго играю в России, но лично никого в ЦСКА не знал. Приняли замечательно, проблем с этим вообще нет.

Был вариант переехать в Германию. Команду называть уже не хочу. Я долго раздумывал, но затем позвонил Леонид Викторович, сказал, что заинтересован во мне. После этого я снова подумал и решил, что лучше продолжить карьеру в России", - сказал Ткачев.