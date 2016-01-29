Неймар не исключает своего ухода из «Барселоны»

Нападающий "Барселоны" Неймар признал, что в будущем он может покинуть каталонский клуб.

"Дебаты есть всегда. Они касаются продления контракта с "Барселоной" и всех других вопросов. Я очень счастлив в "Барселоне", здесь у меня есть практически все. Очень сложно покинуть "Барселону", поскольку здесь я нашел хороший город, отличный клуб и игроков с другой планеты. Для меня будет трудно покинуть "Барселону", но нужно будет принять во внимание все. По этим вопросам нелегко принимать решения, однако мы должны сохранять спокойствие, так как впереди у меня много лет в "Барселоне", — приводит слова Неймара Bein Sports.

Напомним, что бразильцем активно интересуется мадридский "Реал".