Орлов: «Уткин отстранен из-за личной недоработки, но с 1 марта сможет комментировать»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал об оптимизации штата канала "Матч ТВ". Напомним, из штата были выведены несколько комментаторов, среди которых и Василий Уткин.

"Да, вывели семь "футболистов", плюс еще 15 – по другим видам спорта. Вообще-то, когда мы подавали заявления о переходе на "Матч ТВ", и я в том числе, все написали – три месяца испытательный срок. И вот срок закончился, и они приняли такое решение. Но эфира они не лишены. Разговаривал с Дементьевым, он назначен на немецкий футбол с Андроновым. У Васи Уткина отстранение по другой причине, у него личная недоработка, она всем известна. И он до первого матча отстранен. А 1 марта он может комментировать", – сказал Орлов.