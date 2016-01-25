Под оптимизацию состава «Матч ТВ» попадут Уткин, Дементьев, Андронов, Чен и другие

Неценко правильно турнули, он толком даже с матчами ФНЛ справиться не мог. Елагина - зря! Иоланда красавой была, когда прыгала.
Телекомментаторы Василий Уткин, Алексей Андронов, Кирилл Дементьев, Иоланда Чен пападут под оптимизацию состава "Матч ТВ".
"На данный момент более 20 комментаторов выводятся за штат, им предложено сотрудничество с "Матч ТВ" на гонорарной системе и разрешением на сотрудничество с другими СМИ без согласования с руководством "Матч ТВ" на свое усмотрение, трудовая книжка выдается на руки.
Не все еще получили уведомления, в том числе Василий Уткин, Алексей Андронов и Кирилл Дементьев, хотя они уже вызваны в отдел кадров. Из тех, кому уже вручили уведомления, можно назвать Владислава Батурина, Владимира Иваницкого, Александра Неценко, Тараса Тимошенко, Иоланду Чен, Михаила Мельникова, Эльвина Керимова, Александра Елагина", - сказал собеседник "Р-Спорт".