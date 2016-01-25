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    Под оптимизацию состава «Матч ТВ» попадут Уткин, Дементьев, Андронов, Чен и другие

    Телекомментаторы Василий Уткин, Алексей Андронов, Кирилл Дементьев, Иоланда Чен пападут под оптимизацию состава "Матч ТВ".

    "На данный момент более 20 комментаторов выводятся за штат, им предложено сотрудничество с "Матч ТВ" на гонорарной системе и разрешением на сотрудничество с другими СМИ без согласования с руководством "Матч ТВ" на свое усмотрение, трудовая книжка выдается на руки.

    Не все еще получили уведомления, в том числе Василий Уткин, Алексей Андронов и Кирилл Дементьев, хотя они уже вызваны в отдел кадров. Из тех, кому уже вручили уведомления, можно назвать Владислава Батурина, Владимира Иваницкого, Александра Неценко, Тараса Тимошенко, Иоланду Чен, Михаила Мельникова, Эльвина Керимова, Александра Елагина", - сказал собеседник "Р-Спорт".

    Источник: Р-Спорт

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    25.01.2016 14:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 января 2016, 20:49

      Неценко правильно турнули, он толком даже с матчами ФНЛ справиться не мог. Елагина - зря! Иоланда красавой была, когда прыгала.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 25 января 2016, 17:36

      Гнать поганной метлой ЭТИХ!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 25 января 2016, 16:36

      Теперь на за место них возьмут Ксению Собчак и ещё десеток светских львиц,ну а чё канал то гламурный боьше чем спортивный

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 января 2016, 16:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чердак с Орлоффым всех разогнали))
      Даже коней Андронова и Дементьева выгнали)))

      -6
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      Рейтинг: +24

      vhook 25 января 2016, 15:11

      ну и правильно, зимой футбола мало, а зарплату этим придуркам все равно платить надо. А Уткину с Андроновым вообще лучше на радио идти - их рожи не помещаются в телеэкран, если они передачу вдвоем ведут, ппц и это спорткомментаторы. Хотя если будет ТВ с качеством 4К и сам телек с диагональю 2 метра, то может и поместятся в экран... Но полюбасу, если уж хочется спорт комментить - то есть сумо и тяжелая атлетика, не надо над футболом издеваться..

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      Рейтинг: +49

      dimOK752 > vhook 25 января 2016, 15:20

      Этого стоило ожидать. Я бы тоже не смог работать на канале, где приглашают в студию людей, которые к футболу вообще не имеют отношения. Елагин, Уткин, Андронов, Дементьев - профессионалы в своем деле. Надеюсь Розанов тоже уйдет с этого говноканала! НТВ+ форева. Канделаки - овца ничего не понимающая в спорте. На х... ваш фитнес и всё остальное. Уткин - Бог!

      2
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 25 января 2016, 14:52

      Каналу и года нет а уже кирдык)))) хороша продюсер!!!

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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 > Klaido 25 января 2016, 16:35

      Тут согласен!!!

      2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 25 января 2016, 14:30

      Весь канал под оптимизацию, а затем и ликвидацию.

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