Под оптимизацию состава «Матч ТВ» попадут Уткин, Дементьев, Андронов, Чен и другие

Телекомментаторы Василий Уткин, Алексей Андронов, Кирилл Дементьев, Иоланда Чен пападут под оптимизацию состава "Матч ТВ".

"На данный момент более 20 комментаторов выводятся за штат, им предложено сотрудничество с "Матч ТВ" на гонорарной системе и разрешением на сотрудничество с другими СМИ без согласования с руководством "Матч ТВ" на свое усмотрение, трудовая книжка выдается на руки.

Не все еще получили уведомления, в том числе Василий Уткин, Алексей Андронов и Кирилл Дементьев, хотя они уже вызваны в отдел кадров. Из тех, кому уже вручили уведомления, можно назвать Владислава Батурина, Владимира Иваницкого, Александра Неценко, Тараса Тимошенко, Иоланду Чен, Михаила Мельникова, Эльвина Керимова, Александра Елагина", - сказал собеседник "Р-Спорт".