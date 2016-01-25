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  • Под оптимизацию состава «Матч ТВ» попадут Уткин, Дементьев, Андронов, Чен и другие

Под оптимизацию состава «Матч ТВ» попадут Уткин, Дементьев, Андронов, Чен и другие

25 января 2016, 14:01
9

Телекомментаторы Василий Уткин, Алексей Андронов, Кирилл Дементьев, Иоланда Чен пападут под оптимизацию состава "Матч ТВ".

"На данный момент более 20 комментаторов выводятся за штат, им предложено сотрудничество с "Матч ТВ" на гонорарной системе и разрешением на сотрудничество с другими СМИ без согласования с руководством "Матч ТВ" на свое усмотрение, трудовая книжка выдается на руки.

Не все еще получили уведомления, в том числе Василий Уткин, Алексей Андронов и Кирилл Дементьев, хотя они уже вызваны в отдел кадров. Из тех, кому уже вручили уведомления, можно назвать Владислава Батурина, Владимира Иваницкого, Александра Неценко, Тараса Тимошенко, Иоланду Чен, Михаила Мельникова, Эльвина Керимова, Александра Елагина", - сказал собеседник "Р-Спорт".

Источник: Р-Спорт
Россия Уткин Василий
Комментарии (9)
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Рулон Обоев
1453721418
Весь канал под оптимизацию, а затем и ликвидацию.
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sobaka120982
1453722724
Каналу и года нет а уже кирдык)))) хороша продюсер!!!
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vhook
1453723904
ну и правильно, зимой футбола мало, а зарплату этим придуркам все равно платить надо. А Уткину с Андроновым вообще лучше на радио идти - их рожи не помещаются в телеэкран, если они передачу вдвоем ведут, ппц и это спорткомментаторы. Хотя если будет ТВ с качеством 4К и сам телек с диагональю 2 метра, то может и поместятся в экран... Но полюбасу, если уж хочется спорт комментить - то есть сумо и тяжелая атлетика, не надо над футболом издеваться..
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REDWHITE_
1453728881
Чердак с Орлоффым всех разогнали)) Даже коней Андронова и Дементьева выгнали)))
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slavа0508
1453729018
Теперь на за место них возьмут Ксению Собчак и ещё десеток светских львиц,ну а чё канал то гламурный боьше чем спортивный
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zeni
1453732576
Гнать поганной метлой ЭТИХ!!!
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Aztec58
1453744177
Неценко правильно турнули, он толком даже с матчами ФНЛ справиться не мог. Елагина - зря! Иоланда красавой была, когда прыгала.
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