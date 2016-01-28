Сердеров расторг контракт с «Анжи» по обоюдному согласию

Нападающий "Анжи" Сердер Сердеров расторг контракт с махачкалинским клубом по обоюдному согласию сторон. Об это сообщает официальный Twitter команды.

"Анжи" и Сердеров расторгли контракт по обоюдному согласию. Спасибо, Сердер, за добросовестную работу и удачи в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне форвард провел за "Анжи" в РФПЛ только один матч.