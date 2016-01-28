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    Сердеров расторг контракт с «Анжи» по обоюдному согласию

    Нападающий "Анжи" Сердер Сердеров расторг контракт с махачкалинским клубом по обоюдному согласию сторон. Об это сообщает официальный Twitter команды.

    "Анжи" и Сердеров расторгли контракт по обоюдному согласию. Спасибо, Сердер, за добросовестную работу и удачи в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении.

    В нынешнем сезоне форвард провел за "Анжи" в РФПЛ только один матч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2016 18:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 28 января 2016, 22:26

      Агаларов младший тут причём? Бегает парень, старается, косяков практически нет, после того как его перевели в полузащиту. Пусть лучше Агаларов играет, чем какой нибудь арендованный иностранец.

      -1
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      Рейтинг: +8

      Джавдет78 28 января 2016, 21:49

      А Агаларов мл когда расторгнет контрак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 января 2016, 18:53

      Блин, бегает по командам: и в ЦСКА был, и в Урале...

      1
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