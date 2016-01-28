Леонардо в состоянии опьянения скрылся с места ДТП и оставил умирать женщину

Полузащитник "Анжи" Леонардо стал виновником непредумышленного убийства. 23-летний бразилец стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина. Кроме того, футболист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что хавбек на BMW X3 вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с другим автомобилем, после чего скрылся с места аварии, оставив пострадавшего водителя зажатым между сидением и приборной доской. От полученных травм женщина скончалась. Сам футболист, а также двое детей, которые находились в машине вместе с погибшей женщиной, не пострадали.