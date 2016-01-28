Генеральный директор «Краснодара»: «Нужно кого-то продать, чтобы заявить Крицюка на Лигу Европы»

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что "быки" не смогут заявить на матчи Лиги Европы арендованного у "Браги" голкипера Станислава Крицюка, если в ближайшее время не расстанутся с кем-то из имеющихся футболистов.

"Крицюк у нас находится в платной аренде. То есть, если мы никого не продадим, то не сможем заявить Крицюка для участия в Лиге Европы. Соответственно окончательного решения по поводу того, будет ли Крицюк заявлен на Лигу Европы, еще нет", – заявил Хашиг.