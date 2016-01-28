Агент: «В трансферной политике «Спартака» сложно разобраться»

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, поделился мнением о трансферной политике "Локомотива" и "Спартака".

"Жду новостей от "Локомотива". Есть предположение, что туда перейдет Полоз. "Спартак"? В его трансферной политике сложно разобраться – что им нужно? К примеру, есть определенный круг футболистов, которые выступают на ведущих ролях в "Спартаке-2", но их не берут в главную команду, а берут людей, которые находятся в запасе "Спартака-2", – отметил Пушкин.