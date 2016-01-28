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    Аленичев: «Не хотели играть с такими сильными соперниками, как «Хэнань Цзяние» и «Астана»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев остался доволен сборами в ОАЭ.

    "Честно говоря, не придаю особого значения победе над "Астаной". Самое главное, что ребята закончили этот сбор без травм, с хорошим настроением, а результат — уже второстепенное, хотя могу сказать команде комплимент, она играла хорошо, особенно во втором тайме.

    Хотели выбрать соперников чуть-чуть ниже уровнем "Хэнань Цзяние" и "Астаны", но не получилось. Но это тоже хорошо, что были такие сильные соперники. Мастерство у наших игроков высокое. Иногда что-то не получается, но вчера получалось многое. Но ребята могут играть еще лучше и сильнее. Могут побеждать любого соперника, даже таких сильных, как ЦСКА и "Зенит", — сказал Аленичев.

    Источник: YouTube

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    28.01.2016 11:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 января 2016, 13:45

      Конечно может-ведь они уже не те,что были в прошлом году.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 января 2016, 12:43

      Алень может мечтать о победе над Зенитом, а как только узнает о том, что
      в основном составе играет Халк, то мечта умрет.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > vladimir-7 28 января 2016, 13:46

      А олень тебя по ходу вырастил и воспитал-судя по твоим речам.

      0
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      ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > vladimir-7 28 января 2016, 14:59

      Ну допустим Зенит в этом сезоне уже имели все кому не лень

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