«Спартак» интересуется форвардом «Галатасарая» Гумусом

"Спартак" проявляет интерес к нападающему "Галатасарая" Зинану Гумусу, сообщает Yenisafak.

Красно-белые намерены приобрести форварда в зимнее трансферное окно. Также Гумусом интересуются "Монако" и "Штутгарт".

В нынешнем сезоне 22-летний Гумус провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Ориентировочная стоимость форварда составляет 3 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.