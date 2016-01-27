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    «Спартак» интересуется форвардом «Галатасарая» Гумусом

    "Спартак" проявляет интерес к нападающему "Галатасарая" Зинану Гумусу, сообщает Yenisafak.

    Красно-белые намерены приобрести форварда в зимнее трансферное окно. Также Гумусом интересуются "Монако" и "Штутгарт".

    В нынешнем сезоне 22-летний Гумус провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Ориентировочная стоимость форварда составляет 3 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2016 21:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 27 января 2016, 21:44

      Это будет самый дорогой гумус в истории клуба, но что не сделаешь ради "Открытие-Арены"

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 27 января 2016, 21:20

      Ему бы лучше в "Монако", а то со "Штугартом" можно случайно вылететь из Бундеслиги, а в "Спартаке" парень будет ждать выигранного титула, как второго пришествия Миссии.

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff > 18JG 27 января 2016, 21:31

      Мессии. Ты бы писать сначала научился, а потом бы уже рассуждал, где и кому будет лучше.

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      Рейтинг: +407

      18JG > cruiff 27 января 2016, 22:26

      Ах, да, ошибся. Признаю. Прежде чем кукарекать про "Ты бы писать сначала научился" посмотри мои коменты предыдущие и орфографию, ага.

      -2
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      Рейтинг: +1126

      richi > 18JG 27 января 2016, 23:18

      По смыслу я с тобой согласен, но пару запятых ты и в последнем посте пропустил.

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