Анохин: «Скорее всего Широков сыграет не только на Евро-2016, но и на домашнем ЧМ»

Президент московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин поделился своим мнением о перспективах развития карьеры полузащитника Романа Широкова, на данный момент являющегося свободным агентом.

"Очень уважаю Романа Широкова, знаю его еще со времен "Истры". Очень переживаю за то, что происходит в его жизни. Уверен, что такой игрок не останется без команды и игровой практики. Знаю его потенциал, скорее всего, он выступит не только на Евро-2016, но и на домашнем чемпионате мира. Любому клубу было бы комфортнее с таким игроком.

Россия или Европа? Если это хороший клуб английской Премьер-лиги, итальянской Серии А или испанской Примеры, то для нашей национальной сборной это было бы шикарно", - отметил Анохин.

Напомним, что Широков, расторгнувший в этом месяце контракт с московским "Спартаком" , может продолжить свою карьеру в столичном ЦСКА или казанском "Рубине". Также сообщалось об интересе к 34-летнему полузащитнику со стороны английских клубов.