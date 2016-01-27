«Рома» объявила о переходе Эль-Шаарави

Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави перешел в "Рому". 23-летний форвард будет защищать цвета римского клуба до конца текущего сезона на правах аренды.

Сумма сделки составила 1,4 миллиона евро, при этом "волки" получили право первоочередного выкупа игрока за 13 миллионов евро, которое будет действовать до начала следующего сезона. Итальянец уже прошел медицинское обследование и будет выступать за свою новую команду под 22 номером.

Напомним, что первую половину сезона Эль-Шаарави провел в "Монако", где в 24 матчах забил три мяча и отметился одной голевой передачей.