Эду: «Если бы Карпина не уволили, у «Спартака» уже было бы золото»

Бывший тренер "Спартака" по физподготовке Эду Домингес вспомнил последний сезон красно-белых под руководством Валерия Карпина и выразил мнение, что увольнение главного тренера было неверным шагом со стороны руководства клуба.

— С возвращением Карпина, "Спартак" тогда прибавил во второй части чемпионата, занял 4-е место, подготовился к новому сезону, который мы начали великолепно. Мы играли в фантастический футбол, шли на первом месте. Помните, как был обыгран ЦСКА?! 3:0, без шансов! Мы вообще ничего не дали создать им в дерби. Да, нас чуть подкосил тот факт, что команде приходилось выступать на пустом стадионе.

— С поражения от "Терека" началась история с увольнением.

— Мы были близки к золоту, считались фаворитами, но тогда проиграли. Но это всего лишь одно поражение.

— Но затем "Спартак" вылетел от "Тосно" в Кубке, сыграл вничью с аутсайдером, "Анжи".

— Да, но команда все еще была в лидерах! Как можно увольнять тренера, чья команда вторая в лиге?! Я этого не понимаю. У нас была масса моментов в игре с "Тосно". У "Анжи" тоже выигрывали 2:0 и имели моменты. Это локальное невезение, небольшой спад, от которого команда бы быстро оправилась.

— Но позже игроки говорили, что зимние сборы были настолько легкими, что команда не готова играть в футбол.

— Знаете, мы с ними работали всю зиму, начали сезон. И ни один из футболистов не подошел и не пожаловался: "Эду, я плохо себя чувствую, я не готов играть". Все были довольны. У нас действительно было хорошее состояние, что подтверждалось тестами.

— Еще раз: Карпина уволили зря, вы ни в чем не виноваты?

— Да. И все эти неприятные слова в спину тренеру – это было нехорошо. Давайте посчитаем, сколько тренеров сменилось при Леониде Федуне. Их было очень много, и почти никто не получил полного доверия и был эмоционально уволен. Карпину нужно было дать еще немного времени. Год, два, пару новых игроков – и "Спартак" стал бы чемпионом. Точно говорю, у команды уже было бы золото.