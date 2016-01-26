Стали известны даты проведения матчей 19, 20 и 21 туров чемпионата России

Российская футбольная Премьер-Лига определилась с расписанием матчей 19-го, 20-го и 21-го туров Чемпионата России. Стоит отметить, что матч ЦСКА - "Спартак" состоится 6 марта.

19-й тур

5 марта (суббота)

"Крылья Советов" – "Ростов" - начало в 14.30 по московскому времени

"Рубин" – "Кубань" - 17.00

"Краснодар" – "Зенит" - 19.30

6 марта (воскресенье)

"Уфа" – "Мордовия" - 14.30

"Терек" – "Локомотив" - 17.00

ЦСКА – "Спартак-Москва" - 19.30

7 марта (понедельник)

"Урал" – "Динамо-Москва" - 14.30

"Анжи" – "Амкар" - 17.00

20-й тур

11 марта (пятница)

"Кубань" – "Крылья Советов" начало - 19.00

12 марта (суббота)

"Урал" – "Анжи" - 14.30

"Спартак-Москва" – "Амкар" - 17.00

"Ростов" – ЦСКА - 19.30

13 марта (воскресенье)

"Мордовия" – "Краснодар" - 14.30

"Локомотив" – "Уфа" - 17.00

"Зенит" – "Рубин" - 19.30

14 марта (понедельник)

"Динамо-Москва" – "Терек" - 19.00

21-й тур

18 марта (пятница)

"Амкар" – "Ростов" - 17.00

"Анжи" – "Спартак-Москва" - 19.30

19 марта (суббота)

"Уфа" – "Динамо-Москва" - 14.30

"Терек" – "Урал" - 17.00

ЦСКА – "Кубань" - 19.30

20 марта (воскресенье)

"Крылья Советов" – "Зенит" - 14.30

"Рубин" – "Мордовия" - 17.00

"Краснодар" – "Локомотив" - 19.30