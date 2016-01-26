Стали известны даты проведения матчей 19, 20 и 21 туров чемпионата России

Российская футбольная Премьер-Лига определилась с расписанием матчей 19-го, 20-го и 21-го туров Чемпионата России. Стоит отметить, что матч ЦСКА - "Спартак" состоится 6 марта.
19-й тур
5 марта (суббота)
"Крылья Советов" – "Ростов" - начало в 14.30 по московскому времени
"Рубин" – "Кубань" - 17.00
"Краснодар" – "Зенит" - 19.30
6 марта (воскресенье)
"Уфа" – "Мордовия" - 14.30
"Терек" – "Локомотив" - 17.00
ЦСКА – "Спартак-Москва" - 19.30
7 марта (понедельник)
"Урал" – "Динамо-Москва" - 14.30
"Анжи" – "Амкар" - 17.00
20-й тур
11 марта (пятница)
"Кубань" – "Крылья Советов" начало - 19.00
12 марта (суббота)
"Урал" – "Анжи" - 14.30
"Спартак-Москва" – "Амкар" - 17.00
"Ростов" – ЦСКА - 19.30
13 марта (воскресенье)
"Мордовия" – "Краснодар" - 14.30
"Локомотив" – "Уфа" - 17.00
"Зенит" – "Рубин" - 19.30
14 марта (понедельник)
"Динамо-Москва" – "Терек" - 19.00
21-й тур
18 марта (пятница)
"Амкар" – "Ростов" - 17.00
"Анжи" – "Спартак-Москва" - 19.30
19 марта (суббота)
"Уфа" – "Динамо-Москва" - 14.30
"Терек" – "Урал" - 17.00
ЦСКА – "Кубань" - 19.30
20 марта (воскресенье)
"Крылья Советов" – "Зенит" - 14.30
"Рубин" – "Мордовия" - 17.00
"Краснодар" – "Локомотив" - 19.30