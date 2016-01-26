Эль-Шаарави прибыл на медосмотр в «Рому»

Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави, скорее всего, перейдет в "Рому".

Форвард сегодня утром прибыл в Рим, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то "Рома" арендует Эль-Шаарави до конца сезона за 2 миллиона евро. Летом римляне могут выкупить трансфер игрока за 13 миллионов евро.

Напомним, что первую половину сезона 23-летний Эль-Шаарави провел на правах аренды в "Монако". Впрочем, французский клуб решил не выкупать форварда и он вернулся в "Милан". Ранее сообщалось, что Эль-Шаарави также интересуется "Фиорентина".