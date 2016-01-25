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    Де Росси назвал Манджукича «чертовым цыганом»

    Во время противостояния "Ромы" и "Ювентуса" между полузащитником Даниэле Де Росси и нападающим Марио Манджукичем случилась перепалка, в результате которой итальянец нанес хорвату оскорбление на расовой почве.

    Футболисты вели активную борьбу по ходу всей встречи, и на 30-й минуте полузащитник "волков" прокричал "молчать, чертов цыган!"

    Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти не отрицает слова Де Росси, но заявил, что Манджукич сам оскорблял его игроков на протяжении всего матча, а Де Росси виноват лишь в том, что не прикрыл свой рот рукой.

    Источник: Daily Mail

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    25.01.2016 16:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 января 2016, 20:56

      Когда-то самого Манджукича обвиняли в пропаганде неонацизма, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 января 2016, 20:53

      Манджукич очень неприятный игрок, понимаю Де Росси.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 25 января 2016, 19:12

      вот и ответ на разчленение Югославии, к ним относятся теперь как чертовым цыганам!!!и это неудивительно

      2
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      Рейтинг: +28

      MagicArs 25 января 2016, 18:08

      Не прикрыл рот рукой) за это мозги должны отвечать, а не руки)

      1
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