Китайский клуб заплатит за Жервиньо 18 миллионов

Нападающий «Ромы» Жервиньо в ближайшее время станет игроком китайского «Цзянсу Сайнти», сообщает Mediaset Premium. Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе игрока, его новому клубу трансфер обойдется в 15 миллионов евро, еще 3 миллиона итальянский клуб получит в виде бонусов.

Римляне отклонили первое предложение по покупке футболиста за 10 миллионов евро, однако сторонам все же удалось договориться.

В нынешнем сезоне Серии А футболист провел 14 матчей и забил шесть мячей.