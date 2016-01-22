«Матч ТВ» проведет оптимизацию штата сотрудников

Руководство телеканала "Матч ТВ" приняло решение об оптимизации численного состава персонала. Под это решение также попадет ряд ведущих и комментаторов. Таким образом, планируется вывести часть сотрудников канала за штат.

«Матч ТВ планирует оптимизацию численности персонала. Сегодня вечером часть сотрудников уже получила уведомления. Им будет предложено заключить договоры, предполагающие выплаты только за фактически выполненную работу: комментирование матчей и ведение программ в прямом эфире. Одновременно у комментаторов появится возможность без согласования с администрацией канала работать в других СМИ. Оптимизация затронет не менее половины комментаторского состава канала», - проинформировал источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что фамилии тех, кто попадет под оптимизацию персонала, источник назвать отказался.