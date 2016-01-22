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    Главой селекционного отдела «Зенита» будет назначен экс-спортивный директор ЦСКА

    По информации "Российской газеты", селекционный отдел "Зенита" возглавит экс-спортивный директор ЦСКА Антон Евменов, покинувший армейцев в начале 2014-го года. Ранее сообщалось, что основной причиной расставания с Евменовым послужило приобретение Витиньо по его рекомендации. Напомним, что бразилец так и не сумел закрепиться в составе красно-синих и был отдан в аренду "Интернасьоналу". Покупка нападающего у "Ботафого" обошлась ЦСКА в 10 миллионов евро. Изначально Евменов отвечал в армейском клубе за селекцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2016 01:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +28

      Bearded_man 22 января 2016, 12:17

      И да и нет, сейчас селекция в клубе итак в порядке, а то, чем он славился у армейцев нам без надобности. Да и провалов у коней было как грязи, только они не любят их вспоминать. Нецид, Янчик, Калоуда, Джанер, Цубер, Витиньо, Рамон, Олисе-это только те, кто сразу на ум приходит.

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      Рейтинг: +206

      skipushkach > Bearded_man 22 января 2016, 14:06

      Ты практически во всем прав,кроме Нецида и Цубера,что один начинал на хорошем уровне играть,получил травму,а когда выздоровел там уже место застолбили,а второму просто не нашли места не поле и он не захотел сидеть на лавке(и правильно сделал,надо развиваться)

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      Рейтинг: +28

      Bearded_man > skipushkach 22 января 2016, 14:50

      Помню был у Нецида сильный сезон и на этом все, а вот Цубер и в Германии сейчас продолжает деградировать, своего рода белокожий Обуйся-Оденься.

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 22 января 2016, 11:04

      Вот тут Гинер не прав! Евменов отлично работал, селекция получше чем сейчас была, только из за Вити уволить? Бред! Зене повезло с таким селекционером.

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      Рейтинг: +272

      Inks 22 января 2016, 08:57

      Теперь нас ждет толпа африканцев((

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 января 2016, 07:37

      если выгнали из цска, то боюсь представить, кого он накупит)

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      Рейтинг: +459

      sour12 22 января 2016, 04:39

      ну так с витиньё он не ошибся, парень то талантливый...вопрос другой играть в цска он не хочет, да и отношение к футболу не профессиональное.поиграл бы года 2-3 показал бы на что способен и мог бы уехать в хороший клуб....а так и будет прозебать не в самых топовых чемпионатах.вот Муса по любому уже может во многие англиские клубы в основу пойти...

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