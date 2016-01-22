Главой селекционного отдела «Зенита» будет назначен экс-спортивный директор ЦСКА

И да и нет, сейчас селекция в клубе итак в порядке, а то, чем он славился у армейцев нам без надобности. Да и провалов у коней было как грязи, только они не любят их вспоминать. Нецид, Янчик, Калоуда, Джанер, Цубер, Витиньо, Рамон, Олисе-это только те, кто сразу на ум приходит.
По информации "Российской газеты", селекционный отдел "Зенита" возглавит экс-спортивный директор ЦСКА Антон Евменов, покинувший армейцев в начале 2014-го года. Ранее сообщалось, что основной причиной расставания с Евменовым послужило приобретение Витиньо по его рекомендации. Напомним, что бразилец так и не сумел закрепиться в составе красно-синих и был отдан в аренду "Интернасьоналу". Покупка нападающего у "Ботафого" обошлась ЦСКА в 10 миллионов евро. Изначально Евменов отвечал в армейском клубе за селекцию.