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    Бышовец: «Мы переоценили возможности Кокорина и Смолова»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался насчет выступления нападающего "Краснодара" Федора Смолова и форварда "Динамо" Александра Кокорина.

    "В Кокорине и Смолове я видел будущее нашего футбола. По возрасту, физическим качествам, игровым они могли громко заявить о себе. Если бы удалось вовремя раскрыть их возможности, обогатить внутренний мир…

    К сожалению, для этих игроков не раскрыт смысл жизни. Им не очень повезло на тренеров, которые могли бы помочь. В этом смысле их жалко. Ведь такие задатки, можно даже говорить о даровании, а мы сегодня рассуждаем, нужны они своим клубам или нет.

    Есть такое хорошее выражение: даже скромность если превозносить, то ее заносит. Мы переоценили их возможности, и думаю, самая большая проблема – это самообман", – отметил специалист.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.01.2016 18:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +354

      REDAT 21 января 2016, 21:01

      Это не Динамо, а Краснодар и Смолов там играет!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 22:07

      Что теперь сокрушаться, блин, талант загублен, но не за бесплатно, ага.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 января 2016, 20:19

      всякие мутаки им головы закружили и лимитами и зарплатами у нас никогда не выйдет из России игрок с европейским потенциалом

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 20 января 2016, 20:09

      Подберезкин хороший потенциал имеет!
      Хотя в Краснодаре трудно будет, может проиграть конкуренцию и сидеть на банке!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 января 2016, 18:46

      Никакие они не алмазы,а посредственность,что бы расти как игроки,нужно желание, а его нет,и нужно переходить в сильный чемпионат,а на меньшие деньги никто уходить не хочет

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > gosproektikabinet 20 января 2016, 20:19

      Главное что бы до конца раскрылся, мне Акинфеева очень жаль,ему надо было уходить из цска,пока спрос был,и дело не в команде,а в том,что он в развитии остановился в определённый момент

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Asbjorn 20 января 2016, 22:31

      Поставь себя на место Кокорина,когда парню(русскому)платят такие деньги,зачем лишний раз шевелиться???Он уже миллионер!Саша в юном возрасте заработал больше чем все читатели бомбардира,а мы говорим,что он бездарь и т.д!Он не виноват,что ему такие деньги платят!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > джон базелон 21 января 2016, 00:37

      От воспитания считаю все зависит,трудолюбие прививать надо,да и тренеры должны заставлять,нас гоняли до седьмого пота

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Asbjorn 21 января 2016, 14:05

      Возможно ты прав,но сумашедшие деньги могут координально изменить твой подход к делу,зачем вкалывать если тебе и так плать заоблачную сумму!Уверен многие так считают!Другое дело,как ты сам относишься к себе и своей работе!Кокорину по всей видимости деньги вскружили голову!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 января 2016, 18:40

      Их не переоценили их испортили большим баблом до которого они не доросли и тренера тут не причем,, но опять же для РПЛ и лимита они все также остаются алмазами ибо другие их возраста еще хуже.

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