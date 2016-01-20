В «Крыльях Советов» рассказали о зарплате Драгуна

Министр спорта Самарской области, один из руководителей «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал о том, как клуб будет работать во время зимней трансферной кампании клуба. Также функционер рассказал об уходе Станислава Драгуна.

«С учетом сегодняшнего курса доллара ситуация очень напряженная. Планирую в субботу встретиться с губернатором, обсудить финансовый вопрос.

Только за счет роста курса бюджетная ведомость за 2 месяца выросла на 10 миллионов. Нам надо жить по средствам.

Сейчас взяли на просмотр молодежь. Избавились от Драгуна. Точнее, у него закончился контракт. Он получал 68 тысяч долларов. На сегодня для нас это очень большие деньги.

По Садику еще нужно подумать. Хотя он рвется в бой, и зарплата у него не такая большая – 25 тысяч евро. Но для нас даже 5–10 тысяч евро — много.

Считаем каждую копейку», — отметил Шляхтин, слова которого приводит "Парк Гагарина".

Напомним, что недавно Драгун подписал контракт со столичным «Динамо».