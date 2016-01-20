Кубок Англии. Гол Рондона вывел «Вест Бромвич» в следующий раунд и другие результаты

В повторном матче 1/32 Кубка Англии «Вест Бромвич» обыграл «Бристоль Сити» благодаря голу Саломона Рондона – 1:0.
В других повторных встречах «Астон Вилла» одолела «Уикомб», «Милтон» переиграл «Нортгемптон», «Портсмут» оказался сильнее «Ипсвича», «Болтон» выбил «Истли», «Рединг» прошел «Хаддерсфилд», «Бери» в серии пенальти обыграл «Брэфдфорд», «Карлайл» одолел «Йовил» также в серии послематчевых одиннадцатиметровых.
Кубок Англии. 1/32 финала. Повторные матчи
Астон Вилла – Уикомб – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Кларк, 75; 2:0 – Гуйе, 90.
Бристоль Сити – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Рондон, 52.
Милтон – Нортгемптон – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ривс (с пенальти), 53; 2:0 – Мерфи, 62; 3:0 – Черч (с пенальти), 89.
Голы: 1:0 – Робертс (с пенальти), 32; 2:0 – МакНалти, 37; 2:1 – Мейтлэнд-Найлс, 60.
Удаление: Маларчик, 77.
Голы: 0:1 – Партингтон, 11; 1:1 – Мэдин, 39; 2:1 – Мокси, 43; 2:2 – Мохамед, 45; 3:2 – Претли, 58.
Рединг – Хаддерсфилд – 5:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Патерсон, 9; 0:2 – Смит, 15; 1:2 – Пиазон, 29; 2:2 – Выдра, 57; 3:2 – Выдра, 61; 4:2 – Выдра, 90; 5:2 – Фернандес, 90.
Брэдфорд – Бери – 0:0 (0:0; 0:0; 2:4 по пенальти)
Удаление: Кэмерон, 41.
Йовил – Карлайл – 1:1 (1:1; 1:0; 4:5 по пенальти)
Голы: 1:0 – Комптон, 31; 1:1 – Суини, 77.
Удаления: Лэйси, 98; Джойс, 104.