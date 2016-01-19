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    Виллаш-Боаш: «Новые правила о легионерах – мое самое большое разочарование в России»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выделил основные негативные и положительные стороны своей работы в России. Напомним, по окончании нынешнего сезона португалец покинет «Зенит».

    «Для меня самым главным разочарованием стали новые правила о легионерах. Я не думал, что правила могут поменять за несколько недель до начала чемпионата. Это нельзя принять, и такое не должно происходить. К сожалению, с нами это случилось и, можно сказать, это застало «Зенит» врасплох. Тем более, шесть месяцев до этого обсуждалось, что в чемпионате вообще не будет лимита на иностранных игроков. Для «Зенита» новые правила стали большим сюрпризом. Мы – команда, где играет больше всего иностранных игроков. Мы не смогли вернуться на трансферный рынок быстро, потому как изначально у нас были другие цели, совершенно противоположные новым правилам. Мы готовились к трансферному окну за год, и вдруг все меняется! Для меня это стало самым большим негативным моментом», – сказал Виллаш-Боаш.

    В остальном, по словам наставника, он доволен российской частью своей карьеры.

    «Все остальное мне понравилось и с профессиональной, и социальной стороны. В клубе ко мне все относились просто замечательно. Игроки, которые сейчас находятся в команде, действительно очень высокого уровня. У нас сильный командный дух. Ко мне относятся в клубе хорошо. В «Зените» прекрасная инфраструктура и условия для тренировок. Руководство клуба поддерживает нас. Поэтому хочется отдать что-то взамен. Вот почему мы так серьезно настроены на европейскую кампанию».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.01.2016 19:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 20 января 2016, 01:03

      Вообще то он прав, но от этого не легче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 января 2016, 21:51

      Есть логика в его словах...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 января 2016, 21:39

      Не Боушу уж ж а л о в а т ь с я у Зенита состав на две головы сильней чем у других,даже ЦСКА и близко не имеет такого состава,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Ortaped79 19 января 2016, 21:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Боаш сам большое разочарование.Сууууккаааа.

      -4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 января 2016, 20:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С Уралом и другими командами, вообще ни чего не смог бы сделать. Тренеришка.

      -6
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      Рейтинг: +3

      plogtex 19 января 2016, 20:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +28

      MagicArs 19 января 2016, 19:29

      Чего ожидать от команды в нынешней еврокампании, если ясно - тренер сваливает, и ему мало дела до достижений команды.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 января 2016, 19:27

      Весь чемпионат скулит, пора было бы уже принять это,и оправданий не искать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 19 января 2016, 19:25

      О, Боже, опять! Как же ты заебал!!!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 января 2016, 19:17

      Опять заныл)))

      -1
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