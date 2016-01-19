В сети появились логотипы новых каналов холдинга «Матч!»

Стало известно, как будут выглядеть логотипы новых каналов холдинга "Матч!"

В ближайшее время исчезнут и переименуются несколько каналов, входящих в систему "Матч ТВ". В то же время, создается несколько новых каналов: "Матч! Игра", "Матч! Арена" и "Матч. Наш Спорт".

В названиях теперь не упоминается "НТВ-Плюс". Так, каналы "НТВ-Плюс Футбол 1", "НТВ-Плюс Футбол 2" и "НТВ-Плюс Футбол 3" будут именоваться "Матч! Футбол 1", "Матч! Футбол 2" и "Матч! Футбол 3". Канал о единоборствах "Боец ТВ" станет именоваться "Матч! Боец".