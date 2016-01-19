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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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В сети появились логотипы новых каналов холдинга «Матч!»

19 января 2016, 07:29
16

Стало известно, как будут выглядеть логотипы новых каналов холдинга "Матч!"

В ближайшее время исчезнут и переименуются несколько каналов, входящих в систему "Матч ТВ". В то же время, создается несколько новых каналов: "Матч! Игра", "Матч! Арена" и "Матч. Наш Спорт".

В названиях теперь не упоминается "НТВ-Плюс". Так, каналы "НТВ-Плюс Футбол 1", "НТВ-Плюс Футбол 2" и "НТВ-Плюс Футбол 3" будут именоваться "Матч! Футбол 1", "Матч! Футбол 2" и "Матч! Футбол 3". Канал о единоборствах "Боец ТВ" станет именоваться "Матч! Боец".

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (16)
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AleXXX 88
1453181623
мордобой показывают,а нхл и нба нет
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Обер-КанцлерЪ
1453188221
о боже, да всем насрать!!! (с)
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sashamsh2013
1453189529
Футбол 1,2,3 будут бесплатными?
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grigkh
1453190092
На Матче ТВ я так понимаю только водное поло будем смотреть?
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халк-7
1453190744
Матч! **йня назовите главный канал!! Это название будет реально отрожать что за контент на канале!
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Flydis
1453192414
О - оригинальность
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Asbjorn
1453195081
О футболе можно забыть?
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BlackX
1453196799
Нууу, с каналами футбол, боец и наш спорт, понятно всё, кроме того, будут ли они бесплатными. А вот что будут показывать на Матч! Арена и Матч! Игра?
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wornzax
1453197832
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