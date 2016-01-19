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    Бубнов: «Не уверен, что ЦСКА станет чемпионом, но в ЛЧ попадет точно»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал перспективы ЦСКА во второй части РФПЛ.

    «Если все будут здоровы, позиции очень хорошие, тем более, фора в очках есть. Проблемы осенью у них начались из-за травм лидеров, но сейчас они потеряли еще и Думбия и не приобрели еще одного форварда. Но сейчас команда отдохнула, не нужно форсировать перед еврокубками, потому что там не играют. С другой стороны, нужно быть готовыми к тому, что соперники, участвующие в еврокубках, будут лучше готовы. И у ЦСКА очень тяжелый календарь, запас прочности может исчезнуть. И я не уверен, что ЦСКА станет чемпионом. В Лигу чемпионов – да, попадет команда железно», - сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    19.01.2016 06:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 19 января 2016, 15:05

      О ! Отошёл после праздников !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2016, 13:26

      Бубен проснулся и, всё равно, в своём репертуаре.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      vest01 19 января 2016, 12:42

      ЦСКА сильнее всех,на равных только Так Зенит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > gosproektikabinet 19 января 2016, 23:38

      Была равная игра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 января 2016, 10:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      #СПАРТАКЧЕМПИОН

      -5
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 января 2016, 09:11

      а кто тогда? ну не Ростов же или Локо это же будет абсурдом если в нашем чемпионшипе будет такой чемпион вот до катились

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 19 января 2016, 06:56

      И чемпионом станет железно

      4
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