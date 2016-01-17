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    Канга: «Я немного сумасшедший и нервный, но от того, что терпеть не могу проигрывать»

    Нападающий «Ростова» Каку Гуелор Канга объяснил причину своего порой излишне эмоционального поведения на футбольном поле.

    «Я такой, какой я есть. Да, немного сумасшедший, нервный. Но это от того, что по натуре я терпеть не могу проигрывать. Я победитель! А еще когда происходит какая-то несправедливость, когда обижают моего товарища, то я не могу стоять в стороне. Такая у меня природа эмоциональная, ничего не поделать», - сказал Канга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2016 20:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 января 2016, 09:50

      Лучше бы твоя нервозность проявлялась в забитых голах соперникам, а не в красных и желтых карточках)))

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 18 января 2016, 01:24

      Когда не покурю,я немного нервный ... )))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 января 2016, 23:34

      А вот в сдержанности тебе то и надо прибавить иначе будешь на банке сидеть у Бердыева долго, он таких "нервных" не любит.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 21:21

      Помним-помним как Карасёв в Грозном удалил Кангу после симуляции Уциева.

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