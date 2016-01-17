Канга: «Я немного сумасшедший и нервный, но от того, что терпеть не могу проигрывать»

Нападающий «Ростова» Каку Гуелор Канга объяснил причину своего порой излишне эмоционального поведения на футбольном поле.

«Я такой, какой я есть. Да, немного сумасшедший, нервный. Но это от того, что по натуре я терпеть не могу проигрывать. Я победитель! А еще когда происходит какая-то несправедливость, когда обижают моего товарища, то я не могу стоять в стороне. Такая у меня природа эмоциональная, ничего не поделать», - сказал Канга.