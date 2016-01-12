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    ЦСКА продолжает переговоры по Думбия

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб надеется продлить аренду нападающего "Ромы" Сейду Думбия.

    "Новостей пока нет. Переговоры продолжаются. Мы предполагали, что с "Ромой" будет не просто договариваться. И летом было сложно, а сейчас и тем более. Пока ничего сказать не могу. Будем пытаться, мы рук не опускаем. Продолжаем контактировать с римлянами", – сказал Бабаев.

    Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА на правах аренды в первой половине сезона. На данный момент срок аренды закончился и римский клуб хочет продать футболиста. В этом сезоне 28-летний Думбия провел за ЦСКА 21 матч и забил 11 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2016 15:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 января 2016, 20:14

      Скорее всего Думбия перейдет в АПЛ,если не по трансферу,то по аренде с правом выкупа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 12 января 2016, 17:24

      Евреи надеются спасти свой зад во втором круге? =)

      -1
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Sergil 12 января 2016, 18:33

      «зенит» находится в числе клубов, которые проявляют интерес к защитнику «Челси» Браниславу Ивановичу. Как сообщает Daily Mail, к сербскому футболисту также присматриваются «Интер» и «Милан», однако сам футболист ждёт от руководства лондонского клуба
      предложения о продлении с ним контракта.
      *****************
      т
      ут тоже хотят спасти свой з....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 января 2016, 15:20

      Хитрый и жадный Гинер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Asbjorn 12 января 2016, 15:47

      Не жадный, а экономный (а точнее, сильно прижимистый)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Майор Дзагоев 12 января 2016, 17:35

      Ну если и дальше будет экономить,так выше третьего место в группе и не поднимутся

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