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    Денисов вернулся к работе с основным составом «Динамо»

    Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сысоев заявил, что полузащитник Игорь Денисов вернулся к работе с основной командой. Напомним, что Денисов был отстранен от тренировок с основной группой футболистов еще в ноябре прошлого года.

    "Тренерским штабом принято решение, которое было поддержано руководством клуба, - вернуть Игоря Денисова к работе с основной командой. Завтра Денисов пройдет медицинское обследование, после чего вылетит на сбор в Португалию", - заявил Сысоев.

    Ранее сообщалось, что Денисов может перейти в "Крылья Советов".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2016 16:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24995

      bset 11 января 2016, 19:50

      Крылья заплатили Динамо, лишь бы Денисов к ним не приехал.

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      Рейтинг: +10

      dinamiti 11 января 2016, 19:34

      Жир - к бомжам (?)
      Ионов - переподписали
      Бюттнер - поехал на сборы
      Самба - не поехал на сборы
      Драгун - подписали
      Денисов - не поехал на сборы
      Денисов - поехал на сборы
      Кокорин - пока (?) не поехал на сборы
      Шахов - поехал на посмотр

      Вот так, с шутками и прибаутками, смекуйками и пиз.ихаханьками, начались зимние сборы ФК Динамо Москва 2016 года. :lol:

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 11 января 2016, 18:31

      а как же крылья?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 января 2016, 18:15

      Предчувствие, что это только анонс к предстоящим новым сезонам под названием "Гарика не поняли, Гарика обидели".

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 января 2016, 17:33

      Мудко заставил))

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 января 2016, 17:24

      Держать высокооплачиваемого игрока на скамейке по нынешним временам-это просто расточительно и неразумно!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 января 2016, 17:11

      Надолго?

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