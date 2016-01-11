Денисов вернулся к работе с основным составом «Динамо»

Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сысоев заявил, что полузащитник Игорь Денисов вернулся к работе с основной командой. Напомним, что Денисов был отстранен от тренировок с основной группой футболистов еще в ноябре прошлого года.

"Тренерским штабом принято решение, которое было поддержано руководством клуба, - вернуть Игоря Денисова к работе с основной командой. Завтра Денисов пройдет медицинское обследование, после чего вылетит на сбор в Португалию", - заявил Сысоев.

Ранее сообщалось, что Денисов может перейти в "Крылья Советов".