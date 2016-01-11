Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Денисов вернулся к работе с основным составом «Динамо»

    Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сысоев заявил, что полузащитник Игорь Денисов вернулся к работе с основной командой. Напомним, что Денисов был отстранен от тренировок с основной группой футболистов еще в ноябре прошлого года.

    «Тренерским штабом принято решение, которое было поддержано руководством клуба, – вернуть Игоря Денисова к работе с основной командой. Завтра Денисов пройдет медицинское обследование, после чего вылетит на сбор в Португалию», – заявил Сысоев.

    Ранее сообщалось, что Денисов может перейти в «Крылья Советов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2016 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1452521517
    Надолго?
    Ответить
    nemolod
    1452522263
    Держать высокооплачиваемого игрока на скамейке по нынешним временам-это просто расточительно и неразумно!
    Ответить
    REDWHITE_
    1452522801
    Мудко заставил))
    Ответить
    FanatSerj
    1452525353
    Предчувствие, что это только анонс к предстоящим новым сезонам под названием "Гарика не поняли, Гарика обидели".
    Ответить
    Тазит
    1452526285
    а как же крылья?
    Ответить
    dinamiti
    1452530068
    Жир - к бомжам (?) Ионов - переподписали Бюттнер - поехал на сборы Самба - не поехал на сборы Драгун - подписали Денисов - не поехал на сборы Денисов - поехал на сборы Кокорин - пока (?) не поехал на сборы Шахов - поехал на посмотр Вот так, с шутками и прибаутками, смекуйками и пиз.ихаханьками, начались зимние сборы ФК Динамо Москва 2016 года. :lol:
    Ответить
    bset
    1452531035
    Крылья заплатили Динамо, лишь бы Денисов к ним не приехал.
    Ответить
    ologreds
    1694996438
    numo454467
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+