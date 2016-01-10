Афобе стал игроком «Борнмута»

Нападающий «Вулверхэмптона» Беник Афобе перешел в «Борнмут». Сумма трансфера не разглашается, но по информации источника она составила более 8 миллионов фунтов стерлингов, что делает 22-летнего форварда самым дорогим приобретением в истории «вишен». Молодой англичанин подписал с «Борнмутом» контракт на четыре с половиной года.

Афобе является воспитанником лондонского «Арсенала». В текущем сезоне за «Вулверхэмптон» он в 27 матчах забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 4,9 миллиона фунтов стерлингов.