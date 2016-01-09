Неймар обвиняется в коррупции

Нападающий "Барселоны" Неймар и его отец были вызваны прокуратурой Испании в суд для дачи показаний по делу о коррупции. Отмечается, что испанские власти ведут дело по жалобе, которую подал инвестиционный суд DIS. Именно ему принадлежали 40 процентов прав на бразильца.

Изначально сообщалось, что трансфер Неймара из "Сантоса" в "Барселону" обошелся каталонцам в 57 миллионов евро – 23 из них получил DIS. Данный фонд считает, что официальная сумма трансфера была занижена, а сам игрок знал о коррупционной схеме и получил неучтенный бонус, равняющийся 83 миллионам евро.