Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» имеет самую большую зарплатную ведомость в АПЛ

    Зарплатная ведомость "Челси"стала самой большой в АПЛ по итогам прошлого сезона. «Аристократы» потратили на зарплату игрокам 215,6 миллиона фунтов стерлингов, что на 25 миллионов больше, чем годом ранее. Такое увеличение связано с приходом высокооплачиваемых футболистов, таких как Диего Коста, Сеск Фабрегас.

    На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Юнайтед", потративший 203 миллиона, на десять миллионов меньше заплатил своим футболистам "Манчестер Сити". На четвертом месте находится "Арсенал", израсходовавший 192 миллиона.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2016 08:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      ceret 9 января 2016, 15:00

      Арсен любит 4 место

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 9 января 2016, 12:22

      арсенал опять на 4 месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 января 2016, 09:34

      Кто бы сомневался!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11