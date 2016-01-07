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    Семин: «Когда наши тренеры приехали к Моуринью, он даже не вышел к ним»

    Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Семин поделился воспоминаниями о заслуженном тренере СССР Валерие Лобановском, а также вспомнил случай с Жозе Моуринью.

    – Какое влияние на вас, молодого специалиста, оказал Лобановский?

    – Валерий Васильевич всегда помогал начинающим тренерам. Помню, когда национальная сборная под его руководством готовилась на базе в Новогорске, он всегда пускал к себе на занятия молодых специалистов из Высшей школы тренеров. Мы все конспектировали, а потом он отвечал на любые вопросы. Это не как Моуринью, к которому наши тренеры поехали, чтобы посмотреть на его работу, а он даже не вышел к ним – отправил своего помощника. Валерий Васильевич – это человек, который очень много сделал для советского футбола. При всем при этом он умел правильно себя вести: сам уважал тренерскую профессию и требовал того же от других. Мог убедить больших руководителей в чем-то, никогда не давая им влезать в свою работу. Думаю, он в чем-то опережал свое время в плане понимания футбола.

    – Помните, какой вопрос задали ему на открытой тренировке?

    – Нет. Но помню, что наш курс пускали на тренировки, даже когда его команда готовилась к соревнованиям. Никаких секретов от нас не было.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.01.2016 10:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 7 января 2016, 22:11

      Моуриньо-косяк 2015....Он просто подавлен.Приехали бы в Испанию к нему,думаю,он бы вышел.

      0
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 7 января 2016, 18:22

      Моуриньо черт, а Лобановский гений, вот и разница

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      MagicArs 7 января 2016, 16:46

      Светлая память Валерию Васильевичу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 января 2016, 12:19

      Этого португальского заносчивого выскочку даже сравнивать нельзя с наставником киевского Динамо! Имей в своем распоряжении таких классных игроков тот же Юрий Павлович мог выигрывать ежегодно по одному еврокубку! А вот дай Жозику нашего середняка,то результаты вряд ли будут успешными,скорее наоборот!

      1
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 7 января 2016, 11:44

      Лобановский-ТРЕНЕР с Большой буквы!!!

      7
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      Рейтинг: +36

      Tocc 7 января 2016, 11:24

      Мауринью тренер может хороший,но как чел гавно высокомерное!
      А не вышел, потому как ,видимо от русских за свое высокомерие получал уже! Перестраховался))

      5
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 7 января 2016, 11:20

      моуриньо фергюсон великие тренера ! дайте им химки пусть выиграют что нить !

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > vladimir63 8 января 2016, 06:58

      ты в жигули хоть шумахера посади она феррари не станет

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > vladimir63 8 января 2016, 07:51

      википедию открой и почитай про САФа 38 трофеев за 26 лет

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