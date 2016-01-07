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    Неизвестные похитили жену полузащитника «Амкара» Огуде

    Полузащитник "Амкара" Фегор Огуде заявил, что его жена была похищена неизвестными.

    «Меня не было дома. Жена вышла погулять с детьми. Потом мне позвонил младший брат и сказал, что в дом вошел человек с оружием в руках, забрал мою жену и посадил в машину. Как только я узнал, об этом сразу пошел в полицию. Заявив о похищении, я постарался напасть на след злоумышленников, чтобы понять, в каком направлении они могли уехать, но не смог этого сделать. С тех пор нет никаких вестей и я не знаю, в каком состоянии сейчас находится жена», – рассказал Огуде.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.01.2016 06:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 января 2016, 15:11

      Перевозить свои семьи надо из таких дыр,да и зп явно на это хватит

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 7 января 2016, 11:17

      Либо выкуп, либо исламисты, вот почему игроки перевозят свои семьи из Африки.

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 7 января 2016, 08:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поиграются и отдадут.

      -7
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Тяп-Ляп. 7 января 2016, 13:12

      А если бы твою похитили?ты бы так же говорил?сочувствие прояви,животное глупое.

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